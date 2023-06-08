ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах, по которым нападающий Лионель Месси отказался от возвращения на «Камп Ноу» и выбрал вариант с переходом в «Интер Майами».

«Я общался с Месси и мы все были воодушевлены возможным воссоединением. В конечном итоге этому было не суждено случится. Он объяснил мне все обстоятельства. Лионель хочет более спокойной и семейной жизни», - сказал Хави.

Напомним, ранее Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента. За французскую команду аргентинский футболист отыграл всего два сезона.