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  4. ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»
Испания
08 июня 2023, 13:39 | Обновлено 08 июня 2023, 13:57
538
0

ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»

Наставник «Барселоны» – о том, почему звездный аргентинец выбрал «Интер Майами»

08 июня 2023, 13:39 | Обновлено 08 июня 2023, 13:57
538
0
ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»
Instagram. Лионель Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах, по которым нападающий Лионель Месси отказался от возвращения на «Камп Ноу» и выбрал вариант с переходом в «Интер Майами».

«Я общался с Месси и мы все были воодушевлены возможным воссоединением. В конечном итоге этому было не суждено случится. Он объяснил мне все обстоятельства. Лионель хочет более спокойной и семейной жизни», - сказал Хави.

Напомним, ранее Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента. За французскую команду аргентинский футболист отыграл всего два сезона.

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Источник Twitter
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