ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»
Наставник «Барселоны» – о том, почему звездный аргентинец выбрал «Интер Майами»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах, по которым нападающий Лионель Месси отказался от возвращения на «Камп Ноу» и выбрал вариант с переходом в «Интер Майами».
«Я общался с Месси и мы все были воодушевлены возможным воссоединением. В конечном итоге этому было не суждено случится. Он объяснил мне все обстоятельства. Лионель хочет более спокойной и семейной жизни», - сказал Хави.
Напомним, ранее Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента. За французскую команду аргентинский футболист отыграл всего два сезона.
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