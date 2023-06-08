Другие новости08 июня 2023, 13:13 | Обновлено 08 июня 2023, 13:30
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Лудогорец Пластуна 12-й раз подряд стал чемпионом Болгарии
«Зеленые орлы» продолжают доминировать на национальной арене
08 июня 2023, 13:13 | Обновлено 08 июня 2023, 13:30
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«Лудогорец», за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, стал чемпионом Болгарии.
В заключительном туре первенства команда украинца обыграла «Черно Море» (1:0) и сохранила отрыв в 1 очко от "ЦСКА" София. 32-летний Пластун провел на поле все 90 минут.
«Лудогорец» выиграл данный трофей 12-й раз подряд. Болгарский клуб имеет третий показатель чемпионств в стране. Больше лишь у ЦСКА (31) и «Левски» (26).
Напомним, ранее в этом сезоне Пластун завоевал с командой Кубок Болгарии.
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