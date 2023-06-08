Перица ОГНЕНОВИЧ: «Не могу продолжать сотрудничество с Металлистом»

46-летний сербский специалист Перица Огненович прокомментировал уход с поста временно исполняющего обязанности главного тренера харьковского «Металлиста».

«Прежде всего, хочу выразить благодарность каждому игроку, тренеру, медицинскому персоналу, администраторам и всем работникам клуба за совместный труд.

Мне очень приятно, что команда высказалась за продолжение работы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что я не могу продолжать сотрудничество с «Металлистом».

Искренне благодарю руководство клуба за отношение и честное исполнение всех без исключения обязательств. Желаю скорейшего возвращения в УПЛ клуба, который успел стать для меня родным!» – сказал Огненович.

Напомним, Огненович возглавил «Металлист» в конце января нынешнего года, сменив на посту Олега Ратия, и не сумел спасти клуб от понижения в классе.