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  4. Перица ОГНЕНОВИЧ: «Не могу продолжать сотрудничество с Металлистом»
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 12:19 | Обновлено 08 июня 2023, 12:22
873
1

Перица ОГНЕНОВИЧ: «Не могу продолжать сотрудничество с Металлистом»

Сербский специалист объяснил, почему решил покинуть харьковский клуб

08 июня 2023, 12:19 | Обновлено 08 июня 2023, 12:22
873
1
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Не могу продолжать сотрудничество с Металлистом»
ФК Металлист. Перица Огненович

46-летний сербский специалист Перица Огненович прокомментировал уход с поста временно исполняющего обязанности главного тренера харьковского «Металлиста».

«Прежде всего, хочу выразить благодарность каждому игроку, тренеру, медицинскому персоналу, администраторам и всем работникам клуба за совместный труд.

Мне очень приятно, что команда высказалась за продолжение работы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что я не могу продолжать сотрудничество с «Металлистом».

Искренне благодарю руководство клуба за отношение и честное исполнение всех без исключения обязательств. Желаю скорейшего возвращения в УПЛ клуба, который успел стать для меня родным!» – сказал Огненович.

Напомним, Огненович возглавил «Металлист» в конце января нынешнего года, сменив на посту Олега Ратия, и не сумел спасти клуб от понижения в классе.

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Перица Огненович чемпионат Украины по футболу отставка Металлист Харьков Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист
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Gargantua
а что случилось?
так хорошо все было
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