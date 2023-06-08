Перица ОГНЕНОВИЧ: «Не могу продолжать сотрудничество с Металлистом»
Сербский специалист объяснил, почему решил покинуть харьковский клуб
46-летний сербский специалист Перица Огненович прокомментировал уход с поста временно исполняющего обязанности главного тренера харьковского «Металлиста».
«Прежде всего, хочу выразить благодарность каждому игроку, тренеру, медицинскому персоналу, администраторам и всем работникам клуба за совместный труд.
Мне очень приятно, что команда высказалась за продолжение работы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что я не могу продолжать сотрудничество с «Металлистом».
Искренне благодарю руководство клуба за отношение и честное исполнение всех без исключения обязательств. Желаю скорейшего возвращения в УПЛ клуба, который успел стать для меня родным!» – сказал Огненович.
Напомним, Огненович возглавил «Металлист» в конце января нынешнего года, сменив на посту Олега Ратия, и не сумел спасти клуб от понижения в классе.
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