Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца

35-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может перебраться из Европы за океан и продолжить там карьеру в клубе MLS «Интер Майами».

Ди Мария интересен клубу из Флориды по той причине, что он имеет статус свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», а значит, его трансфер ничего не будет стоить.

Впрочем, у самого Анхеля Ди Марии, несмотря на возраст, еще нет желания покидать Европу. Он намерен найти себе новый именно европейский клуб.

Как известно, накануне, 7 июня, стало известно, что с нового сезона за «Интер Майами» будет играть аргентинский нападающий Лионель Месси.