Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца
Другие новости
08 июня 2023, 11:51 | Обновлено 08 июня 2023, 11:59
992
0

Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца

Американский клуб заинтересовался Ди Марией

08 июня 2023, 11:51 | Обновлено 08 июня 2023, 11:59
992
0
Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

35-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может перебраться из Европы за океан и продолжить там карьеру в клубе MLS «Интер Майами».

Ди Мария интересен клубу из Флориды по той причине, что он имеет статус свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», а значит, его трансфер ничего не будет стоить.

Впрочем, у самого Анхеля Ди Марии, несмотря на возраст, еще нет желания покидать Европу. Он намерен найти себе новый именно европейский клуб.

Как известно, накануне, 7 июня, стало известно, что с нового сезона за «Интер Майами» будет играть аргентинский нападающий Лионель Месси.

По теме:
Интер Майами за 12 минут набрал 1 млн подписчиков, объявив о переходе Месси
Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
Анхель Ди Мария Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Футбол | 08 июня 2023, 00:02 6
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций

Итальянские команды проиграли второй еврокубковый финал в сезоне

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 08 июня 2023, 10:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Футбол | 08.06.2023, 11:57
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
Футбол | 08.06.2023, 10:19
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
Футбол | 08.06.2023, 02:35
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 9
Теннис
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
07.06.2023, 12:50 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
07.06.2023, 12:19 52
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
07.06.2023, 22:23 5
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 20
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
06.06.2023, 14:03
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности