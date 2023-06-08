Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца
Американский клуб заинтересовался Ди Марией
35-летний аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может перебраться из Европы за океан и продолжить там карьеру в клубе MLS «Интер Майами».
Ди Мария интересен клубу из Флориды по той причине, что он имеет статус свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», а значит, его трансфер ничего не будет стоить.
Впрочем, у самого Анхеля Ди Марии, несмотря на возраст, еще нет желания покидать Европу. Он намерен найти себе новый именно европейский клуб.
Как известно, накануне, 7 июня, стало известно, что с нового сезона за «Интер Майами» будет играть аргентинский нападающий Лионель Месси.
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