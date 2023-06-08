Деклан РАЙС: «Я сосредоточен на клубе, но есть интерес других»

Капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс поделился планами, подтвердив информацию о том, что к нему есть интерес со стороны других клубов.

«Есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с «Вест Хэмом». Я сосредоточен на клубе, и давайте посмотрим, что произойдет. Кто знает», – признался Райс.

Ранее сообщалось, будто с Райсом о личном контракте уже договорился лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко.