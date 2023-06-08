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  4. Деклан РАЙС: «Я сосредоточен на клубе, но есть интерес других»
Англия
08 июня 2023, 11:30 | Обновлено 08 июня 2023, 11:40
138
0

Деклан РАЙС: «Я сосредоточен на клубе, но есть интерес других»

Лидер «Вест Хэма» – о своем будущем

08 июня 2023, 11:30 | Обновлено 08 июня 2023, 11:40
138
0
Деклан РАЙС: «Я сосредоточен на клубе, но есть интерес других»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс поделился планами, подтвердив информацию о том, что к нему есть интерес со стороны других клубов.

«Есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с «Вест Хэмом». Я сосредоточен на клубе, и давайте посмотрим, что произойдет. Кто знает», – признался Райс.

Ранее сообщалось, будто с Райсом о личном контракте уже договорился лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко.

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Деклан Райс Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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