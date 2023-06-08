Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»
Бывший одноклубник и тренер Евгения Селезнева сыграл в его последнем матче
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Василий Кобин высказался о прощальном матче одного из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины Евгения Селезнева.
– Евгений – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает. На короткий период времени.
– На короткий?
– Да. Я думаю, что обязательно будет ответный матч, поэтому сегодня нужно сделать результат (интервью бралось перед матчем, - прим.), гола в три, и ждать матча-реванша, - сказал Кобин.
Напомним, Селезнев и Кобин вместе играли в «Шахтере» и сборной Украины. Кроме того, Кобин был главным тренером «Миная», за который в последнее время выступал Селезнев.
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