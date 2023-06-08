Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Василий Кобин высказался о прощальном матче одного из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины Евгения Селезнева.

– Евгений – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает. На короткий период времени.

– На короткий?

– Да. Я думаю, что обязательно будет ответный матч, поэтому сегодня нужно сделать результат (интервью бралось перед матчем, - прим.), гола в три, и ждать матча-реванша, - сказал Кобин.

Напомним, Селезнев и Кобин вместе играли в «Шахтере» и сборной Украины. Кроме того, Кобин был главным тренером «Миная», за который в последнее время выступал Селезнев.