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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 11:22 | Обновлено 08 июня 2023, 11:41
241
0

Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»

Бывший одноклубник и тренер Евгения Селезнева сыграл в его последнем матче

08 июня 2023, 11:22 | Обновлено 08 июня 2023, 11:41
241
0
Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»
ФК Минай. Василий Кобин

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Василий Кобин высказался о прощальном матче одного из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины Евгения Селезнева.

– Евгений – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает. На короткий период времени.

– На короткий?
– Да. Я думаю, что обязательно будет ответный матч, поэтому сегодня нужно сделать результат (интервью бралось перед матчем, - прим.), гола в три, и ждать матча-реванша, - сказал Кобин.

Напомним, Селезнев и Кобин вместе играли в «Шахтере» и сборной Украины. Кроме того, Кобин был главным тренером «Миная», за который в последнее время выступал Селезнев.

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Василий Кобин Евгений Селезнев
Источник Sportarena
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