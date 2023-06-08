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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 06:29 | Обновлено 08 июня 2023, 06:42
1102
0

ВИДЕО. Царский пента-трик. Прощальный матч Селезнева в Ужгороде

В Ужгороде на «Авангарде» состоялся прощальный матч украинского форварда

08 июня 2023, 06:29 | Обновлено 08 июня 2023, 06:42
1102
0
ВИДЕО. Царский пента-трик. Прощальный матч Селезнева в Ужгороде
FH

6 июня на стадионе «Авангард» в Ужгороде состоялся прощальный матч украинского форварда Евгения Селезнева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Свой прощальный матч Евгений Селезнев посвятил украинским защитникам. Все собранные средства во время игры будут перечислены в благотворительный фонд на нужды военных.

В матче играли две команды под названиями Оранжевые и Бело-сине-голубые. Селезнев, экс-футболист «Шахтера» и «Днепра», сыграл за обе команды. В основное время была зафиксирована ничья 8:8, и судья назначил пенальти. Евгений Селезнев суммарно забил 5 голов и реализовал решающий послематчевый пенальти для оранжевых. Три гола провел Адриан Пуканыч, дважды отметился Артем Федецкий.

Прощальный матч Евгения Селезнева

Ужгород, стадион Авангард, 6 июня

Оранжевые – Бело-сине-голубые – 8:8

Голы: 1:0 Пуканыч (9), 1:1 Селезнев (17), 1:2 Шапаренко (21), 2:2. Буяльский (24), 2:3 Шапаренко (29), 3:3 Пуканыч (40+1), 3:4 Фаталов (54), 3:5 Селезнев (57), 3:6 Фаталов (59), 4:6 Селезнев (69, пен), 4:7 Федецкий (70), 5:7 пенальти (74), 5:8 Федецкий (77), 6:8 Селезнев (80), 7:8 Пуканыч (80+1), 8:8 Селезнев (80+3).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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