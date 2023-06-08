Назван вероятный новый капитан Барселоны

Новым капитаном испанской «Барселоны» в сезоне 2023/2024 гг.., вероятнее всего, станет Серхи Роберто.

31-летний фланговый защитник в качестве вожака «блауграны» заменит 34-летнего Серхио Бускетса, который, как известно, по окончании нынешнего сезона-2022/2023 покинул «Барселону».

Напомним, Бускетс, попрощавшись с каталонской командой, заявил, что не намерен играть в Европе за любой другой клуб, кроме «Барселоны». За «сине-гранатовых» он выступал с 2008 года, будучи воспитанником клубной академии.