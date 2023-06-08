Испания08 июня 2023, 11:10 | Обновлено 08 июня 2023, 11:26
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Назван вероятный новый капитан Барселоны
Есть кандидат в преемники Серхио Бускетса
08 июня 2023, 11:10 | Обновлено 08 июня 2023, 11:26
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Новым капитаном испанской «Барселоны» в сезоне 2023/2024 гг.., вероятнее всего, станет Серхи Роберто.
31-летний фланговый защитник в качестве вожака «блауграны» заменит 34-летнего Серхио Бускетса, который, как известно, по окончании нынешнего сезона-2022/2023 покинул «Барселону».
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Напомним, Бускетс, попрощавшись с каталонской командой, заявил, что не намерен играть в Европе за любой другой клуб, кроме «Барселоны». За «сине-гранатовых» он выступал с 2008 года, будучи воспитанником клубной академии.
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