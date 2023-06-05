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Испания
05 июня 2023, 09:18 | Обновлено 05 июня 2023, 09:28
132
0

ХАВИ: «Мы провели хороший сезон»

Наставник «Барселоны» – о чемпионском титуле в Ла Лиге

05 июня 2023, 09:18 | Обновлено 05 июня 2023, 09:28
132
0
ХАВИ: «Мы провели хороший сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался относительно выступления своей команды в завершившемся сезоне.

«Мы провели хороший сезон. Теперь нам необходимо усилить состав, чтобы бороться за трофеи в новом сезоне. То, что может произойти на этой неделе, окончательно покажет, сможем ли мы справиться. Это будет ключевая неделя, чтобы все спланировать и посмотреть, какой сценарий нас ждет», - сказал Хави.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 баллов. «Сине-гранатовые» опередили «Реал» на десять очков.

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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