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  4. Ярмоленко поздравил Вест Хэм с триумфом в Лиге конференций
Лига конференций
08 июня 2023, 10:31 | Обновлено 08 июня 2023, 11:16
994
1

Ярмоленко поздравил Вест Хэм с триумфом в Лиге конференций

Украинец не оставил без внимания успех бывшего клуба

08 июня 2023, 10:31 | Обновлено 08 июня 2023, 11:16
994
1
Ярмоленко поздравил Вест Хэм с триумфом в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «Вест Хэма» над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Какой матч», – написал Ярмоленко в сториз Инстаграма, куда перепостил сообщение с профиля лондонского клуба.

Напомним, украинец играл за «Вест Хэм» в 2018 по 2022 год. Андрей Ярмоленко провел за «молотобойцев» 86 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

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Лига конференций Вест Хэм Андрей Ярмоленко
Источник Instagram
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anacreon
Обідно Ярмоленку, напевно, що як тільки він пішов, то клуб виграв кубок одразу.
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