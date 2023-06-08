Лига конференций08 июня 2023, 10:31 | Обновлено 08 июня 2023, 11:16
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Ярмоленко поздравил Вест Хэм с триумфом в Лиге конференций
Украинец не оставил без внимания успех бывшего клуба
08 июня 2023, 10:31 | Обновлено 08 июня 2023, 11:16
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Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «Вест Хэма» над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.
«Какой матч», – написал Ярмоленко в сториз Инстаграма, куда перепостил сообщение с профиля лондонского клуба.
Напомним, украинец играл за «Вест Хэм» в 2018 по 2022 год. Андрей Ярмоленко провел за «молотобойцев» 86 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
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Комментарии 1
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Обідно Ярмоленку, напевно, що як тільки він пішов, то клуб виграв кубок одразу.
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