Ярмоленко поздравил Вест Хэм с триумфом в Лиге конференций

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «Вест Хэма» над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

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«Какой матч», – написал Ярмоленко в сториз Инстаграма, куда перепостил сообщение с профиля лондонского клуба.

Напомним, украинец играл за «Вест Хэм» в 2018 по 2022 год. Андрей Ярмоленко провел за «молотобойцев» 86 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 7 ассистов.