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Лига конференций
08 июня 2023, 10:11 | Обновлено 08 июня 2023, 10:13
683
0

Вест Хэм выиграл евротрофей с уникальным для Англии достижением

«Молотобойцы» вошли в историю

08 июня 2023, 10:11 | Обновлено 08 июня 2023, 10:13
683
0
Вест Хэм выиграл евротрофей с уникальным для Англии достижением
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» стал первым английским клубом, который в отдельно взятом сезоне выиграл в евротурнире больше матчей, чем в чемпионате Английской Премьер-лиги.

Напомним, 7 июня в финале Лиги конференций подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1.

За весь турнир в Европе «Вест Хэм» провели 13 матчей (без учета предварительных стадий), в которых одержал 12 побед и один раз сыграл вничью. В АПЛ-2022/2023 на счету у «молотобойцев» оказалось 11 побед в 38-ми поединках.

Как известно, в статусе победителя Лиги конференций в новой еврокампании «Вест Хэм» будет выступать в Лиге Европы.

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Лига конференций Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фиорентина - Вест Хэм
Источник Opta
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