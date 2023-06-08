Вест Хэм выиграл евротрофей с уникальным для Англии достижением

Лондонский «Вест Хэм» стал первым английским клубом, который в отдельно взятом сезоне выиграл в евротурнире больше матчей, чем в чемпионате Английской Премьер-лиги.

Напомним, 7 июня в финале Лиги конференций подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1.

За весь турнир в Европе «Вест Хэм» провели 13 матчей (без учета предварительных стадий), в которых одержал 12 побед и один раз сыграл вничью. В АПЛ-2022/2023 на счету у «молотобойцев» оказалось 11 побед в 38-ми поединках.

Как известно, в статусе победителя Лиги конференций в новой еврокампании «Вест Хэм» будет выступать в Лиге Европы.