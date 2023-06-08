Вест Хэм выиграл евротрофей с уникальным для Англии достижением
«Молотобойцы» вошли в историю
Лондонский «Вест Хэм» стал первым английским клубом, который в отдельно взятом сезоне выиграл в евротурнире больше матчей, чем в чемпионате Английской Премьер-лиги.
Напомним, 7 июня в финале Лиги конференций подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1.
За весь турнир в Европе «Вест Хэм» провели 13 матчей (без учета предварительных стадий), в которых одержал 12 побед и один раз сыграл вничью. В АПЛ-2022/2023 на счету у «молотобойцев» оказалось 11 побед в 38-ми поединках.
Как известно, в статусе победителя Лиги конференций в новой еврокампании «Вест Хэм» будет выступать в Лиге Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина Свитолина завершила борьбу в четвертьфинале
Аргентинский форвард решил перейти в клуб MLS «Интер Майами»