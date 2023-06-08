Экс-защитник Фиорентины: «Проиграть из-за мелочей – это очень больно»

41-летний Мануэль Паскуаль, который защищал цвета «Фиорентины» с 2005 по 2016 год и провел за команду более 300 матчей, высказал мнение о поражении «фиалок» от «Вест Хэма» (1:2) в финальной игре Лиги конференций.

«Как же обидно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй финал подряд.

Проиграть из-за мелочей – это очень больно», – заявил Паскуаль

Напомним, 24 мая «Фиорентина» в финале Кубка Италии проиграла миланскому «Интеру» (1:2).