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  4. Экс-защитник Фиорентины: «Проиграть из-за мелочей – это очень больно»
Лига конференций
08 июня 2023, 09:31 | Обновлено 08 июня 2023, 09:37
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0

Экс-защитник Фиорентины: «Проиграть из-за мелочей – это очень больно»

Мануэль Паскуаль – о финале Лиги конференций

08 июня 2023, 09:31 | Обновлено 08 июня 2023, 09:37
201
0
Экс-защитник Фиорентины: «Проиграть из-за мелочей – это очень больно»
Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний Мануэль Паскуаль, который защищал цвета «Фиорентины» с 2005 по 2016 год и провел за команду более 300 матчей, высказал мнение о поражении «фиалок» от «Вест Хэма» (1:2) в финальной игре Лиги конференций.

«Как же обидно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй финал подряд.

Проиграть из-за мелочей – это очень больно», – заявил Паскуаль

Напомним, 24 мая «Фиорентина» в финале Кубка Италии проиграла миланскому «Интеру» (1:2).

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Лига конференций Фиорентина Вест Хэм Мануэль Паскуаль
Источник УЕФА
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