Экс-защитник Фиорентины: «Проиграть из-за мелочей – это очень больно»
Мануэль Паскуаль – о финале Лиги конференций
41-летний Мануэль Паскуаль, который защищал цвета «Фиорентины» с 2005 по 2016 год и провел за команду более 300 матчей, высказал мнение о поражении «фиалок» от «Вест Хэма» (1:2) в финальной игре Лиги конференций.
«Как же обидно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй финал подряд.
Проиграть из-за мелочей – это очень больно», – заявил Паскуаль
Напомним, 24 мая «Фиорентина» в финале Кубка Италии проиграла миланскому «Интеру» (1:2).
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