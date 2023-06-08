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08 июня 2023, 07:36 | Обновлено 08 июня 2023, 07:41
1103
0

Интер Майами за 12 минут набрал 1 млн подписчиков, объявив о переходе Месси

Звездный трансфер увеличил количество тех, кому клуб стал интересен

08 июня 2023, 07:36 | Обновлено 08 июня 2023, 07:41
1103
0
Интер Майами за 12 минут набрал 1 млн подписчиков, объявив о переходе Месси
Twitter

Клуб MLS «Интер Майами», который 7 июня официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, добился прироста подписчиков на свой профиль в Инстаграме на 1 млн человек за 12 минут.

Как известно, 35-летний Месси отклонил варианты продолжения карьеры, которые у него были от «Барселоны» и клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Последний предлагал Лионелю 1,2 млрд евро за контракт на 2 года.

В сезоне-2022/2023 Лионель Месси, будучи игроком «ПСЖ», провел за парижский клуб во всех турнирах 41 матч, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

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Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Источник Sportskeeda
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