Интер Майами за 12 минут набрал 1 млн подписчиков, объявив о переходе Месси

Клуб MLS «Интер Майами», который 7 июня официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, добился прироста подписчиков на свой профиль в Инстаграме на 1 млн человек за 12 минут.

Как известно, 35-летний Месси отклонил варианты продолжения карьеры, которые у него были от «Барселоны» и клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Последний предлагал Лионелю 1,2 млрд евро за контракт на 2 года.

В сезоне-2022/2023 Лионель Месси, будучи игроком «ПСЖ», провел за парижский клуб во всех турнирах 41 матч, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.