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08 июня 2023, 04:41 |
19
0

СИК – ВПС. Прогноз и анонс на матч чемпионата Финляндия

Поединок состоится 8 июня в 18:15 по Киеву

08 июня 2023, 04:41 |
19
0
СИК – ВПС. Прогноз и анонс на матч чемпионата Финляндия
ФК СИК

8 июня на «ОмаСП» пройдет матч 10-го тура чемпионата Финляндии, в котором «СИК» встретится с «ВПС». Старт поединка запланирован на 18:15 по киевскому времени.

СИК

Команда была основана только в 2007-м году. Но в финских реалиях не удивительно, что Kerho довольно быстро вышел на уровень 1-го из национальных футбольных флагманов. И даже успела выйти на золотой период. В 2014-2016 трижды клуб заканчивал в тройке лучших, в том числе стал в 2015-м чемпионом страны, и выиграл на этом отрезке оба кубка страны. Потом, правда, позиции были утрачены. За все последующие розыгрыши можно отметить бронзу позапрошлого сезона. Но после этого снова упали к экватору, на 6-е место. Тем приятнее нынешний рывок, ведь сейчас представитель Сейняйоки идут в числе главных претендентов на титул, показывая отличную статистику с обилием побед. Только ХИК на своем поле смог остановить эту серию, сумев закончить поединок нулевой ничьей.

ВПС

Клуб оба своих чемпионских титула выиграла в 40-е годы прошлого века. После этого были только кубковые успехи, в том числе в конце прошлого века. А так Вепсу - середняк Вейккауслиги, который, правда, не только иногда выстреливал, беря 3-е место и более-менее часто выбираясь на евроарену, но и на пару лет, в 2020-2021, вылетал в Юккенен. Вернувшись, в прошлом розыгрыше команда ограничилась только 8-й позицией, набирая в регулярке в среднем по 1 очку за матч. Сейчас старт получается даже хуже: на стартовом отрезке была единственная победа, когда дома выдали 2:1 с Мариенхамном. Половина же матчей были проиграны, часто еще и не забивая. Так было и в прошлом туре, когда КТП уступили со счетом 0:1.

Статистика личных встреч

В последний раз ВПС выигрывал в начале 2019-го года. А все 4 крайних поединка были выиграны СИКом, в том числе и в 2023-м, в рамках кубка Финляндии.

Прогноз

Букмекерские конторы прекрасно понимают, что тут не будет особенной борьбы. СИК намного сильнее и играет дома - ставим на победу хозяев при форе -1 гол (коэффициент - 1,88).

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Источник Sport.ua
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