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Испания
08 июня 2023, 04:32 |
36
0

Алавес – Эйбар. Прогноз и анонс на матча за право сыграть в Ла Лиге

Поединок состоится 8 июня в 22:00 по Киеву

08 июня 2023, 04:32 |
36
0
Алавес – Эйбар. Прогноз и анонс на матча за право сыграть в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня на «Мендисоросса» пройдет ответный матч полуфинала плей-офф за право сыграть в Примере, в котором «Алавес» встретится с «Эйбаром». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Алавес

Клуб в 2016-м году поднимался в прошлый раз в Примеру. Для начала, новичок показал неплохой футбол и дойдя до финала Копы дель Рей. После этого пожиратели бобов ни разу не финишировали в верхней части турнирной таблице, и вылет год назад был довольно ожидаем. Другое дело, что представитель Витории показывал убогую статистику, и закончил досрочно на последней позиции. Тем не менее, получилось быстро перестроиться, и, казалось, коллектив сразу же вернется в Ла Лигу. Но уже в декабре были первые проблемы, а в 14 последних турах было только 4 победы. Более того, 5 крайних матча Сегунды принесли фаворитам 6 очков, и не удивительно, что он все-таки ухитрился финишировать только на 4-м месте, отстав от ставшего 2-м Лас-Пальмаса минимально, на 1 балл! Упорной получилась борьба и в плей-офф, закончив 1-й поединок 1:1.

Эйбар

Команда не так давно выдала неплохой отрезок. Она с 2014-го по 2020-й держалась в Примере, в основном, под руководством Мендилибара - того самого, что накануне взял с Севильей очередную для последней Лигу Европы. Ну, а оружейники покинули все-таки Ла Лигу в 2021-м, с последнего места. Потом дважды уже этот клуб претендовал на возвращение. Оба раза не хватало малости для прямого подъема. Год назад в 1 очка проиграли спор за 1:2 места Вальядолиду и Альмерии. На этот раз с той же минимальной разницей, 71 против 72, отстали от Лас-Пальмаса, финишировав по соседству с Алавесом. Ну, хоть закончили регулярку победой над Уэской, ведь до нее было 6 ничьих при 3 поражениях. А с Алавесом взяли только ничью, причем отыгрывались: испанец Стоичков оформил 1:1 с передачи аргентинца Бланко-Лещука.

Статистика личных встреч

В этом сезоне, сыграв после годичной паузы, Алавес в регулярке был сильнее. Он свел к нулевой ничьей выездной поединок и выиграл 2:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но гости тоже будут драться отчаянно, так что ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,93).

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Алавес Эйбар Ла Лига чемпионат Испании по футболу Сегунда прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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