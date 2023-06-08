Джаррод БОУЭН: «Это был самый важный матч в моей карьере»

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн поделился эмоциями после победы в финале Лиги конференций. Именно точный удар Боуэна принес трофей англичанам.

«Я мечтал о забитом мяче, но не надеялся забить победный гол на последней минуте. Казалось, вот-вот заплачу от счастья. Я очень счастлив. Не могу найти слов. У нас был не лучший сезон. У меня в том числе. Такие забеги завершаются голом в одном случае из десяти. Но у меня было много времени, я был уверен в себе, а когда увидел, как мяч влетает в ворота, даже не знал, как реагировать. Это был самый важный матч в моей карьере».