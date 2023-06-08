Лига конференций08 июня 2023, 01:56 |
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Тренер Фиорентины: «Не думал, что все так закончится»
Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Вест Хэма»
08 июня 2023, 01:56 |
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение в финале Лиги конференций.
«Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень жалко. Честно, не думал, что сегодня все так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счет после пропущенного пенальти, который мог нас потопить. Мы правильно отреагировали на пропущенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы неправильно сыграли в обороне, и все закончилось. Ребят уничтожили».
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