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  4. Тренер Фиорентины: «Не думал, что все так закончится»
Лига конференций
08 июня 2023, 01:56 |
91
0

Тренер Фиорентины: «Не думал, что все так закончится»

Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Вест Хэма»

08 июня 2023, 01:56 |
91
0
Тренер Фиорентины: «Не думал, что все так закончится»
УЕФА. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение в финале Лиги конференций.

«Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень жалко. Честно, не думал, что сегодня все так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счет после пропущенного пенальти, который мог нас потопить. Мы правильно отреагировали на пропущенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы неправильно сыграли в обороне, и все закончилось. Ребят уничтожили».

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Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм Винченцо Итальяно
Источник УЕФА
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