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  4. Никола МИЛЕНКОВИЧ: «В финалах любая мелочь может стать решающей»
Лига конференций
08 июня 2023, 01:29 |
110
0

Никола МИЛЕНКОВИЧ: «В финалах любая мелочь может стать решающей»

Защитник «Фиорентины» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций

08 июня 2023, 01:29 |
110
0
Никола МИЛЕНКОВИЧ: «В финалах любая мелочь может стать решающей»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович прокомментировал поражение в финале Лиги конференций. «Фиалки» уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах основного времени.

«Тяжело проигрывать вот так. Мы хорошо играли, но пропускать в концовке такой легкий гол нельзя. Команда отдала все силы, но мы должны внимательнее играть в определенных ситуациях. В финалах любая мелочь может стать решающей», - сказал Миленкович.

«Как же это больно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй подряд финал. Проиграть из-за мелочей - это прямо как получить ожог», - отметил бывший защитник «Фиорентины» и сборной Италии Мануэль Паскуаль.

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Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм Никола Миленкович
Источник УЕФА
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