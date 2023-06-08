Никола МИЛЕНКОВИЧ: «В финалах любая мелочь может стать решающей»
Защитник «Фиорентины» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович прокомментировал поражение в финале Лиги конференций. «Фиалки» уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах основного времени.
«Тяжело проигрывать вот так. Мы хорошо играли, но пропускать в концовке такой легкий гол нельзя. Команда отдала все силы, но мы должны внимательнее играть в определенных ситуациях. В финалах любая мелочь может стать решающей», - сказал Миленкович.
«Как же это больно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй подряд финал. Проиграть из-за мелочей - это прямо как получить ожог», - отметил бывший защитник «Фиорентины» и сборной Италии Мануэль Паскуаль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка обыграла француженку Младенович
Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 36 голов и набрал 72 очка