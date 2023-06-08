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Лига конференций
08 июня 2023, 01:09 |
270
0

Принес трофей. Назван лучший игрок финала Лиги конференций

Джаррод Боуэн забил решающий гол

08 июня 2023, 01:09 |
270
0
Принес трофей. Назван лучший игрок финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» состоялся финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Победу английскому клубу принес точный удар вингера Джаррода Боуэна. Именно автора второго гола «Вест Хэма» УЕФА назвала лучшим игроком поединка.

«Даже когда «Вест Хэм» был не на высоте, Боуэн часто был тем, через кого команда выходила в контратаку, а в конце забил гол, который принес победу в матче», - отметили технические наблюдателя УЕФА, комментируя свой выбор.

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ВИДЕО. Точный удар Боуэна принес Вест Хэму титул Лиги конференций
Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм Джаррод Боуэн
Источник УЕФА
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