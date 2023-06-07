Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во французском футбольном клубе «ПСЖ»:

«Чувства смешанные. Правда заключается в том, что первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень, очень хорошо, мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе, нашей семье было хорошо.

В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Впервые столь важный турнир проводился посреди игрового года. Думаю, это оказало заметное влияние на ход сезона.

Я ждал иного финиша, но и в целом это были сложные два года. Теперь они позади».

Ранее Месси подтвердил свой переход в «Интер Майами».