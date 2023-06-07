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  4. Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»
Франция
07 июня 2023, 23:23 |
541
0

Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»

Аргентинец не очень доволен временем, которые он провел в Париже

07 июня 2023, 23:23 |
541
0
Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во французском футбольном клубе «ПСЖ»:

«Чувства смешанные. Правда заключается в том, что первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень, очень хорошо, мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе, нашей семье было хорошо.

В середине сезона прошел чемпионат мира, и он в какой-то мере повлиял на все команды. Впервые столь важный турнир проводился посреди игрового года. Думаю, это оказало заметное влияние на ход сезона.

Я ждал иного финиша, но и в целом это были сложные два года. Теперь они позади».

Ранее Месси подтвердил свой переход в «Интер Майами».

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Лионель Месси ПСЖ Интер Майами
Источник Mundo Deportivo
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