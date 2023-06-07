В израильской Хайфе решили назвать улицу в память о футболисте Динамо

В израильской Хайфе решили назвать улицу в память о бывшем футболисте «Динамо» Сергее Баланчуке, который погиб на войне против рф.

Кирилл Каретник рассказал новости: «С радостью рассказываю. Рад поделиться хорошими новостями. Принята моя инициатива, над которой я много работал.

Это будет мемориал Сергею Баланчуку, погибшему в войне против россии, бывшему игроку Маккаби Хайфа украинского происхождения.

Улица находится напротив российского консульства и наш посыл понятен: будьте с Украиной, и мы победим любого, кто настаивает на уничтожении нас!»

Сергей Баланчук жил в Хайфе и выступал за «Маккаби» с 1996 по 1999 год. Погиб, защищая Бахмут в июле 2022 года.

Баланчук играл за клубы: Динамо, Динамо-2, Динамо-3, ЦСК ВСУ, Маккаби Хайфа, Ворскла Полтава, Металлист Харьков.