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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 21:40 | Обновлено 07 июня 2023, 21:50
1576
1

В израильской Хайфе решили назвать улицу в память о футболисте Динамо

Улица Сергея Баланчука находится напротив российского консульства

07 июня 2023, 21:40 | Обновлено 07 июня 2023, 21:50
1576
1
В израильской Хайфе решили назвать улицу в память о футболисте Динамо
Facebook. Сергей Баланчук

В израильской Хайфе решили назвать улицу в память о бывшем футболисте «Динамо» Сергее Баланчуке, который погиб на войне против рф.

Кирилл Каретник рассказал новости: «С радостью рассказываю. Рад поделиться хорошими новостями. Принята моя инициатива, над которой я много работал.

Это будет мемориал Сергею Баланчуку, погибшему в войне против россии, бывшему игроку Маккаби Хайфа украинского происхождения.

Улица находится напротив российского консульства и наш посыл понятен: будьте с Украиной, и мы победим любого, кто настаивает на уничтожении нас!»

Сергей Баланчук жил в Хайфе и выступал за «Маккаби» с 1996 по 1999 год. Погиб, защищая Бахмут в июле 2022 года.

Баланчук играл за клубы: Динамо, Динамо-2, Динамо-3, ЦСК ВСУ, Маккаби Хайфа, Ворскла Полтава, Металлист Харьков.

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Динамо Киев Сергей Баланчук российско-украинская война Хайфа Маккаби Хайфа
Источник Facebook
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u6464u
Респект  громадянам  Хайфи .
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