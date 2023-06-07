Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я не буду комментировать слова Поворознюка»
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 20:38 |
1747
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я не буду комментировать слова Поворознюка»

Экс-тренер «Ингульца» – про уход из клуба

07 июня 2023, 20:38 |
1747
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я не буду комментировать слова Поворознюка»
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Бывший тренер футбольного клуба «Ингулец» Младен Бартулович прокомментировал свой уход из команды, а также отреагировал на слова президента клуба Александра Поворознюка:

– Младен, вы же читали новость о том, что президент «Ингульца» сказал по поводу вашего ухода из команды? В своем комментарии Александр Поворознюк утверждает, что вы покинули клуб из-за того, что ждали своего назначения на место старшего тренера на два стыковых матча.

– Я уже пролистал эту страницу и комментировать слова президента клуба не буду. Когда я сказал ему свое решение, мы спокойно обменялись мыслями и пожали руки. Я благодарен ему за доверие, которое мне было предоставлено.

– Какова была причина покидать «Ингулец», где вы завершали играть и начинали тренерскую карьеру?

– Было много причин и ситуаций, далеко не одна. Это внутренняя кухня, выносить в прессу не буду. Может, когда-нибудь позже я буду готов рассказать. В любом случае, хочу поблагодарить всех игроков и сотрудников «Ингульца» за сезон, он дал мне очень много, как начинающему тренеру. Это бесценный опыт.

– С Поворознюком сложно работать?

– Не настолько, как все думают. Александр Григорьевич уже десять лет руководит «Ингульцем» и разбирается в многих нюансах футбола.

– Весной клуб вообще начал с победы над «Динамо», но уже под руководством Сергея Ковальца.

– После первого круга президент взял паузу. А потом пригласил опытного специалиста. Я спокойно принял его решение. Хотя чувствовал готовность быть главным и отработать так второй круг. Сергею Ивановичу было удобно, что его помощники уже давно были в «Ингульце» и смогли рассказать о многих нюансах того, как функционирует клуб.

Команда зимой готовилась даже не столько к стартовой игре с «Динамо», сколько к матчам с прямыми конкурентами. 11 марта мы обыграли (2:1) «Металлист», а 1 апреля – «Минай» (2:1).

Сложно было из старшего снова возвращаться в помощники?

– На старшем тренере лежит вся ответственность и за ним последнее решение. Большее давление, но тем более интересно работать.

Ковальца клуб уволил четвертого июня, а вы ушли пятого.

– Да, но уход из «Ингульца» был моим решением. Так сложились обстоятельства. Сергей Иванович был расстроен, мы оба сожалели, что не выполнили задание на сезон. Перед окончанием чемпионата у нас было неплохое расписание, чтобы все решить в свою пользу, - ответил Бартулович.

По теме:
ПОЛТАВЕЦ: «Руководство ЛНЗ не ведет переговоров с Юрием Виртом»
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Младен Бартулович Александр Поворознюк Ингулец отставка Сергей Ковалец
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб
Футбол | 07 июня 2023, 20:15 2
Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб
Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб

Украинский вингер вернется в «Зарю», но может сменить клуб уже летом

Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Футбол | 07 июня 2023, 17:06 10
Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср

Сам тренер не хочет покидать «Динамо»

Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Другие виды | 07.06.2023, 12:50
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Футбол | 06.06.2023, 23:41
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Футбол | 06.06.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Та пошли нах того бичару колгоспного
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 22
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 20
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
06.06.2023, 14:03
Теннис
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
07.06.2023, 06:12 8
Футбол
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
06.06.2023, 17:00 6
Бокс
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности