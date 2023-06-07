Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я не буду комментировать слова Поворознюка»

Бывший тренер футбольного клуба «Ингулец» Младен Бартулович прокомментировал свой уход из команды, а также отреагировал на слова президента клуба Александра Поворознюка:

– Младен, вы же читали новость о том, что президент «Ингульца» сказал по поводу вашего ухода из команды? В своем комментарии Александр Поворознюк утверждает, что вы покинули клуб из-за того, что ждали своего назначения на место старшего тренера на два стыковых матча.

– Я уже пролистал эту страницу и комментировать слова президента клуба не буду. Когда я сказал ему свое решение, мы спокойно обменялись мыслями и пожали руки. Я благодарен ему за доверие, которое мне было предоставлено.

– Какова была причина покидать «Ингулец», где вы завершали играть и начинали тренерскую карьеру?

– Было много причин и ситуаций, далеко не одна. Это внутренняя кухня, выносить в прессу не буду. Может, когда-нибудь позже я буду готов рассказать. В любом случае, хочу поблагодарить всех игроков и сотрудников «Ингульца» за сезон, он дал мне очень много, как начинающему тренеру. Это бесценный опыт.

– С Поворознюком сложно работать?

– Не настолько, как все думают. Александр Григорьевич уже десять лет руководит «Ингульцем» и разбирается в многих нюансах футбола.

– Весной клуб вообще начал с победы над «Динамо», но уже под руководством Сергея Ковальца.

– После первого круга президент взял паузу. А потом пригласил опытного специалиста. Я спокойно принял его решение. Хотя чувствовал готовность быть главным и отработать так второй круг. Сергею Ивановичу было удобно, что его помощники уже давно были в «Ингульце» и смогли рассказать о многих нюансах того, как функционирует клуб.

Команда зимой готовилась даже не столько к стартовой игре с «Динамо», сколько к матчам с прямыми конкурентами. 11 марта мы обыграли (2:1) «Металлист», а 1 апреля – «Минай» (2:1).

– Сложно было из старшего снова возвращаться в помощники?

– На старшем тренере лежит вся ответственность и за ним последнее решение. Большее давление, но тем более интересно работать.

– Ковальца клуб уволил четвертого июня, а вы ушли пятого.

– Да, но уход из «Ингульца» был моим решением. Так сложились обстоятельства. Сергей Иванович был расстроен, мы оба сожалели, что не выполнили задание на сезон. Перед окончанием чемпионата у нас было неплохое расписание, чтобы все решить в свою пользу, - ответил Бартулович.