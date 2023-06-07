ПАВЛОВ: «Ребров увенчает свой путь вершиной тренерской деятельности»

Глава Украинского объединения тренеров Николай Павлов поздравил Сергея Реброва с назначением на пост главного тренера сборной Украины:

«Разрешите поздравить вас с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины. Эта работа – вершина тренерской деятельности для любого специалиста, доказательство его профессионального уровня и профессиональной востребованности. Возглавить первую сборную команду своей родины – почетнее, потому что подчеркивает особую роль специалиста в футболе родной страны и означает его высокий авторитет и большие достижения в своем ремесле.

Вы, Сергей Станиславович, прошли по всей ступени развития – от молодежной команды своего главного клуба, как игрока, до клубов-участников континентальных соревнований. От роли ассистента, помощника – к действительно самостоятельной творческой работе. От клуба, где вы завоевали авторитет как игрок – до совершенно новых для вас стран и чемпионатов. Наконец, вы один из тех специалистов, которые до тренерской работы в сборной были ее игроком. Причем одним из лидеров – одним из рекордсменов и культовых нападающих в свое время.

Мне вдвое приятнее, что вы являетесь одним из членов правления Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Это значит, что наша организация считает вас достойным представителем профессии, достойным коллегой.

Можете и дальше рассчитывать на всемерную поддержку Объединения в целом и мою лично в вашей ответственной работе.

Как и Андрей Шевченко, Юрий Калитвинцев, я и другие наставники сборной, вы прошли свой путь в футболе и увенчаете его вершиной тренерской деятельности – работой главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

Я, как и другие ваши коллеги, прекрасно понимаю всю практическую сложность турнирных задач и уровня конкуренции, которая стоит перед сборной Украины сегодня. Однако не сомневаюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы наш футбол благодаря первой сборной команде был как можно лучше представлен на международном уровне и мог развиваться в соответствии с современными тенденциями, уровнем наших ведущих футболистов и теми ведущими клубами Украины и мира, которые они представляют.

Удачи вам и всему отечественному футболу! Спасибо ВСУ за возможность продолжать развивать футбол в Украине, несмотря на грубую кровавую агрессию врага!».