Легенда Реала может возглавить Хетафе
Рауль Гонсалес может получить шанс в Ла Лиге
Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас работает с «Кастильей», может возглавить «Хетафе». Об этом сообщают испанские СМИ.
Такой сценарий возможен только в том случае, если нынешний тренер команды Хосе Бордалас решит не продлевать контракт, срок которого истекает в конце июня.
Бордалас возглавил «Хетафе» за 7 туров до финиша и спас от вылета из Ла Лиги. Президент клуба Анхель Торрес хочет сохранить Бордаласа, но тренер решил взять паузу для того, чтобы оценить предложения от других клубов.
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