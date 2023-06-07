Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала может возглавить Хетафе
Испания
07 июня 2023, 19:53 | Обновлено 07 июня 2023, 19:54
591
1

Легенда Реала может возглавить Хетафе

Рауль Гонсалес может получить шанс в Ла Лиге

07 июня 2023, 19:53 | Обновлено 07 июня 2023, 19:54
591
1
Легенда Реала может возглавить Хетафе
ФК Реал Мадрид. Рауль Гонсалес

Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас работает с «Кастильей», может возглавить «Хетафе». Об этом сообщают испанские СМИ.

Такой сценарий возможен только в том случае, если нынешний тренер команды Хосе Бордалас решит не продлевать контракт, срок которого истекает в конце июня.

Бордалас возглавил «Хетафе» за 7 туров до финиша и спас от вылета из Ла Лиги. Президент клуба Анхель Торрес хочет сохранить Бордаласа, но тренер решил взять паузу для того, чтобы оценить предложения от других клубов.

По теме:
Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
Источник: Рауль хочет, чтобы Реал продлил аренду легионера из Шахтера
Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ
Рауль Гонсалес Хетафе Хосе Бордалас
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
Футбол | 06 июня 2023, 22:43 0
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию

«Виктория» из Сумской области собирается заявиться в Первую лигу 2023/24

Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа
Футбол | 07 июня 2023, 15:29 10
Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа
Источник: Шахтер обязан выкупить Лукаса Тейлора у ПАОКа

Бразилец сыграл необходимое количество минут

Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Другие виды | 07.06.2023, 12:50
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб
Футбол | 07.06.2023, 20:15
Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб
Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Футбол | 06.06.2023, 23:41
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Бардалас,норм тренер.Но Раулю нужна практика в Ла Лиге,судя по тем слухам что его хотел Реал.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 2
Футбол
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
05.06.2023, 22:43 5
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 4
Теннис
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
05.06.2023, 21:23 24
Теннис
Источник: Ребров окончательно определился с тренерским штабом сборной
Источник: Ребров окончательно определился с тренерским штабом сборной
06.06.2023, 20:06 8
Футбол
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности