Легенда Реала может возглавить Хетафе

Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас работает с «Кастильей», может возглавить «Хетафе». Об этом сообщают испанские СМИ.

Такой сценарий возможен только в том случае, если нынешний тренер команды Хосе Бордалас решит не продлевать контракт, срок которого истекает в конце июня.

Бордалас возглавил «Хетафе» за 7 туров до финиша и спас от вылета из Ла Лиги. Президент клуба Анхель Торрес хочет сохранить Бордаласа, но тренер решил взять паузу для того, чтобы оценить предложения от других клубов.