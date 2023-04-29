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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе назначил нового главного тренера
Испания
29 апреля 2023, 15:37 |
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе назначил нового главного тренера

С командой будет работать Хосе Бордалас

29 апреля 2023, 15:37 |
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе назначил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Бордалас

«Хетафе» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Хосе Бордаласа. Условия контракта не называются.

На посту главного тренера «Хетафе» Бордалас заменит Кике Санчеса Флореса, который был уволен позавчера. Он оставил команду на 17-м месте в Ла Лиге, всего в 1 очке от зоны вылета.

Ранее Бордалас уже работал с «Хетафе» в 2016 – 2021 годах. За то время 59-летний испанец провел 212 матчей во главе «Хетафе». Предыдущим местом работы Бордаласа была «Валенсия».

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Хетафе Хосе Бордалас
Источник ФК Хетафе
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