ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе назначил нового главного тренера
С командой будет работать Хосе Бордалас
«Хетафе» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Хосе Бордаласа. Условия контракта не называются.
На посту главного тренера «Хетафе» Бордалас заменит Кике Санчеса Флореса, который был уволен позавчера. Он оставил команду на 17-м месте в Ла Лиге, всего в 1 очке от зоны вылета.
Ранее Бордалас уже работал с «Хетафе» в 2016 – 2021 годах. За то время 59-летний испанец провел 212 матчей во главе «Хетафе». Предыдущим местом работы Бордаласа была «Валенсия».
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