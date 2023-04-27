ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе уволил главного тренера

«Хетафе» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Кике Санчеса Флореса. Причина такого решения – неудачные результаты клуба в последнее время. «Хетафе» не побеждал с марта, в последних 5 матчах у команды 3 поражения и 2 ничьи.

В турнирной таблице Ла Лиги «Хетафе» на данный момент занимает 17-е место, опережая зону вылета всего на 1 очко.

Кике Санчес Флорес возглавлял «Хетафе» с октября 2021 года. Ранее 58-летний испанский специалист уже тренировал команду в 2004 – 2005 и 2015 годах.