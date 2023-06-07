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  4. Снигур уверенно обыграла четвертую сеяную на 100-тысячнике ITF
ITF
07 июня 2023, 16:47 |
324
1

Снигур уверенно обыграла четвертую сеяную на 100-тысячнике ITF

Дарья успешно стартовала на любимом покрытии

07 июня 2023, 16:47 |
324
1
Снигур уверенно обыграла четвертую сеяную на 100-тысячнике ITF
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) успешно начала выступления на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.

В первом круге украинка переиграла четвертую сеяную Кимберли Биррелл из Австралии (№110 WTA).

Сурбитон. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Кимберли Биррелл (Австрали) – 6:2, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№225 WTA).

В квалификации Ролан Гаррос Дарья не смогла пробиться дальше первого раунда.

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Источник Sport.ua
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Sashamar
Несподівано (шкода, в мене трансляція не працювала). Далі ноунеймовій турчанка, але ж Снігур може програти кому завгодно. Але потім точно непереливки: Мандлік або Вікмаєр, як кажуть обидві гірше.
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