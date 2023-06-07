ITF07 июня 2023, 16:47 |
324
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Снигур уверенно обыграла четвертую сеяную на 100-тысячнике ITF
Дарья успешно стартовала на любимом покрытии
07 июня 2023, 16:47 |
324
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) успешно начала выступления на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.
В первом круге украинка переиграла четвертую сеяную Кимберли Биррелл из Австралии (№110 WTA).
Сурбитон. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Кимберли Биррелл (Австрали) – 6:2, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№225 WTA).
В квалификации Ролан Гаррос Дарья не смогла пробиться дальше первого раунда.
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Комментарии 1
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Несподівано (шкода, в мене трансляція не працювала). Далі ноунеймовій турчанка, але ж Снігур може програти кому завгодно. Але потім точно непереливки: Мандлік або Вікмаєр, як кажуть обидві гірше.
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