Снигур уверенно обыграла четвертую сеяную на 100-тысячнике ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) успешно начала выступления на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.

В первом круге украинка переиграла четвертую сеяную Кимберли Биррелл из Австралии (№110 WTA).

Сурбитон. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Кимберли Биррелл (Австрали) – 6:2, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№225 WTA).

В квалификации Ролан Гаррос Дарья не смогла пробиться дальше первого раунда.