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Ролан Гаррос
07 июня 2023, 16:20 |
181
0

Хольгер Руне – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос

07 июня 2023, 16:20 |
181
0
Хольгер Руне – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

7 июня состоится матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Хольгер Руне из Дании (№6 ATP) и Каспер Рууд из Норвегии (№4 ATP).

Встреча состоится первым запуском вечерне сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 21:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли пять раз, норвежец выиграл четыре поединка.

Победитель встречи в следующем раунде сразится против Александра Зверева (№27 ATP) или Томаса Мартина Этчеверри (№49 ATP).

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Источник Sport.ua
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