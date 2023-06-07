Хольгер Руне – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня состоится матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Хольгер Руне из Дании (№6 ATP) и Каспер Рууд из Норвегии (№4 ATP).

Встреча состоится первым запуском вечерне сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 21:15 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли пять раз, норвежец выиграл четыре поединка.

Победитель встречи в следующем раунде сразится против Александра Зверева (№27 ATP) или Томаса Мартина Этчеверри (№49 ATP).

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