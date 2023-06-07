Испания07 июня 2023, 16:18 |
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Контракт уже подписан. Модрич останется в Реале
Хорват не уйдет в Саудовскую Аравию
07 июня 2023, 16:18 |
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Лука Модрич останется в «Реале» на следующий сезон. По информации хорватских СМИ, 37-летний хавбек уже подписал с мадридским клубом новый контракт до лета 2024 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Модрич может пойти по стопам Карима Бензема и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 52 матчах во всех турнирах.
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