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  4. Контракт уже подписан. Модрич останется в Реале
Испания
07 июня 2023, 16:18 |
530
0

Контракт уже подписан. Модрич останется в Реале

Хорват не уйдет в Саудовскую Аравию

07 июня 2023, 16:18 |
530
0
Контракт уже подписан. Модрич останется в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Лука Модрич останется в «Реале» на следующий сезон. По информации хорватских СМИ, 37-летний хавбек уже подписал с мадридским клубом новый контракт до лета 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Модрич может пойти по стопам Карима Бензема и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 52 матчах во всех турнирах.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта
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