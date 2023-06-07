Контракт уже подписан. Модрич останется в Реале

Лука Модрич останется в «Реале» на следующий сезон. По информации хорватских СМИ, 37-летний хавбек уже подписал с мадридским клубом новый контракт до лета 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Модрич может пойти по стопам Карима Бензема и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 52 матчах во всех турнирах.