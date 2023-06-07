Известны последние данные о состоянии госпитализованного голкипера ПСЖ

Состояние вратаря парижского клуба «ПСЖ» Серхио Рико, который находится в реанимации больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, имеет положительную динамику.

Сообщается, что Рико уже не вводят седативные препараты, но его состояние, в целом, остается тяжелом.

Напомним, 29-летний испанец 28 мая попал в больницу, будучи доставленным на вертолете, после того, как получил удар в голову от лошади. У Серхио Рико было диагностировано кровоизлияние в мозг.

Рико в минувшем сезоне был номинально третьим голкипером «ПСЖ». В кампании-2022/2023 он не провел ни одного матча за столичный клуб Франции.