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Франция
07 июня 2023, 15:38 | Обновлено 07 июня 2023, 15:46
681
0

Известны последние данные о состоянии госпитализованного голкипера ПСЖ

Серхио Рико остается в реанимации

07 июня 2023, 15:38 | Обновлено 07 июня 2023, 15:46
681
0
Известны последние данные о состоянии госпитализованного голкипера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рико

Состояние вратаря парижского клуба «ПСЖ» Серхио Рико, который находится в реанимации больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, имеет положительную динамику.

Сообщается, что Рико уже не вводят седативные препараты, но его состояние, в целом, остается тяжелом.

Напомним, 29-летний испанец 28 мая попал в больницу, будучи доставленным на вертолете, после того, как получил удар в голову от лошади. У Серхио Рико было диагностировано кровоизлияние в мозг.

Рико в минувшем сезоне был номинально третьим голкипером «ПСЖ». В кампании-2022/2023 он не провел ни одного матча за столичный клуб Франции.

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Источник: ПСЖ уволил Галтье
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Источник Le Parisien
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