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  4. Ювентус отрицает давление со стороны УЕФА по выходу из Суперлиги
Европейская Суперлига
07 июня 2023, 15:48 |
98
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Ювентус отрицает давление со стороны УЕФА по выходу из Суперлиги

Формально клуб пока что не вышел из проекта

07 июня 2023, 15:48 |
98
0
Ювентус отрицает давление со стороны УЕФА по выходу из Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетное издание Reuters опровергает информацию о том, что туринский «Ювентус» уже вышел из проекта Суперлиги. При этом, руководство туринского клуба действительно собирается обсудить данный вопрос с «Реалом» и «Барселоной».

При этом испанское издание AS утверждает, что решение о выходе из Суперлиги «Ювентус» принял под давлением УЕФА, которая грозила исключить клуб из еврокубков на три года. А вводить любые санкции в отношении клубов за участие в Суперлиге было запрещено решением суда. Из-за этого Суперлига готова снова подать в суд на УЕФА.

При этом представители «Ювентуса» отрицают какое-либо давление со стороны УЕФА по данному вопросу.

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Ювентус Европейская Суперлига УЕФА
Источник Reuters
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