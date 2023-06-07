Ювентус отрицает давление со стороны УЕФА по выходу из Суперлиги

Авторитетное издание Reuters опровергает информацию о том, что туринский «Ювентус» уже вышел из проекта Суперлиги. При этом, руководство туринского клуба действительно собирается обсудить данный вопрос с «Реалом» и «Барселоной».

При этом испанское издание AS утверждает, что решение о выходе из Суперлиги «Ювентус» принял под давлением УЕФА, которая грозила исключить клуб из еврокубков на три года. А вводить любые санкции в отношении клубов за участие в Суперлиге было запрещено решением суда. Из-за этого Суперлига готова снова подать в суд на УЕФА.

При этом представители «Ювентуса» отрицают какое-либо давление со стороны УЕФА по данному вопросу.