Ювентус сообщил Реалу и Барселоне, что выходит из Европейской Суперлиги

Итальянский клуб «Ювентус» отправил два письма – испанским «Реалу» и «Барселоне», в которых проинформировал их о том, что начинаются процедуры по выходу туринского клуба из Европейской Суперлиги.

Это предполагает бюрократический процесс, который займет несколько недель, однако принято твердое решение итальянского клуба.

18 апреля 2021 года стартовал проект Европейской Суперлиги с участием 12 команд: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» из Англии; испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико; итальянские Ювентус, Интер и Милан.

После 18 апреля 2021 года последовали несколько лихорадочных дней с перекрестными заявлениями между УЕФА и Суперлигой.

20 апреля стало ключевым днем ​​для проекта. Английские клубы массово отказались от проекта: «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ушли из Суперлиги, столкнувшись с волной протестов от фанатов и игроков.

Днем позже, 21 апреляа, свой уход из проекта подтвердили «Атлетико», «Интер» и «Милан». В процессе тогда остались только «Ювентус», «Реал» и «Барселона» во главе с Андреа Аньелли, Флорентино Пересом и Жоаном Лапортой соответственно.

После ухода Юве в проекте сейчас останутся только «Реал» и « Барселона».