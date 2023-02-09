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Европейская Суперлига
09 февраля 2023, 13:53 | Обновлено 09 февраля 2023, 14:21
3592
4

Динамо и Шахтер пригласят? В новой Суперлиге будет до 80 команд

Проект Суперлиги все еще не умер

09 февраля 2023, 13:53 | Обновлено 09 февраля 2023, 14:21
3592
4
Динамо и Шахтер пригласят? В новой Суперлиге будет до 80 команд
Skysports.com

Руководство компании A22, которую наняли для разработки проекта Суперлиги по футболу, рассказало о том, что идея такого чемпионата не только не умерла, но и активно продвигается к внедрению.

Сообщается, что новый проект Суперлиги предполагает несколько дивизионов, а всего в турнире будут участвовать до 80 европейских команд. A22 провела консультации с более чем 50 клубами, которые выразили готовность участвовать в Суперлиге с сезона 2024/25. Названия клубов не опубликованы.

Ранее проект Суперлиги уже был раскритикован ФИФА и УЕФА. Суперлига не будет подменять собой национальные чемпионаты, однако может заменить еврокубки. Основная идея – регулярные матчи топ-команд между собой, чтобы поддерживать максимальный интерес зрителей и генерировать огромную прибыль.

Весной 2021 года был запущен первый проект Суперлиги, в котором согласились участвовать Арсенал, МЮ, Манчестер Сити, Челси, Ювентус, Реал, Барселона, Интер, Милан и другие. Однако идею реализовать не удалось из-за сопротивления болельщиков, УЕФА и национальных чемпионатов.

Но клубы не отказались от идеи сформировать Суперлигу.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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nick07
а чому немає новини що УЄФА зняло з рашки залікові бали в рейтингу? 
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+7
Gargantua
нет конечно
суперлига это финансовый проект. рассчитаный на прибыль.
прибыль есть там, где есть сильное ТБ и рекламный рынок.
приглашать Динамо и Шахтер чтобы не получить никакой финансовой выгоды а слушать нытье украинцев по поводу 300 грн абонплаты за трансляции это сомнительное удовольствие.
даже скажу проще: суперлига это проект направленый на то, чтобы избавиться от таких как Украина и вообще восточная Европа. То есть от финансового балласта. Чтобы не делиться барышами.
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+2
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zelc006
маячня пукова
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-2
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