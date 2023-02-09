Динамо и Шахтер пригласят? В новой Суперлиге будет до 80 команд
Проект Суперлиги все еще не умер
Руководство компании A22, которую наняли для разработки проекта Суперлиги по футболу, рассказало о том, что идея такого чемпионата не только не умерла, но и активно продвигается к внедрению.
Сообщается, что новый проект Суперлиги предполагает несколько дивизионов, а всего в турнире будут участвовать до 80 европейских команд. A22 провела консультации с более чем 50 клубами, которые выразили готовность участвовать в Суперлиге с сезона 2024/25. Названия клубов не опубликованы.
Ранее проект Суперлиги уже был раскритикован ФИФА и УЕФА. Суперлига не будет подменять собой национальные чемпионаты, однако может заменить еврокубки. Основная идея – регулярные матчи топ-команд между собой, чтобы поддерживать максимальный интерес зрителей и генерировать огромную прибыль.
Весной 2021 года был запущен первый проект Суперлиги, в котором согласились участвовать Арсенал, МЮ, Манчестер Сити, Челси, Ювентус, Реал, Барселона, Интер, Милан и другие. Однако идею реализовать не удалось из-за сопротивления болельщиков, УЕФА и национальных чемпионатов.
Но клубы не отказались от идеи сформировать Суперлигу.
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суперлига это финансовый проект. рассчитаный на прибыль.
прибыль есть там, где есть сильное ТБ и рекламный рынок.
приглашать Динамо и Шахтер чтобы не получить никакой финансовой выгоды а слушать нытье украинцев по поводу 300 грн абонплаты за трансляции это сомнительное удовольствие.
даже скажу проще: суперлига это проект направленый на то, чтобы избавиться от таких как Украина и вообще восточная Европа. То есть от финансового балласта. Чтобы не делиться барышами.