WTA07 июня 2023, 15:38 | Обновлено 07 июня 2023, 15:41
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Катерина Байндл – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире серии WTA 125 в Хорватии
07 июня 2023, 15:38 | Обновлено 07 июня 2023, 15:41
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7 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В первом круге основы украинка сыграет с Кристиной Младенович из Франции (№166 WTA). Время начала матча – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Дарьи Астаховой (№202 WTA).
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