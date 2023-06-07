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WTA
07 июня 2023, 15:38 | Обновлено 07 июня 2023, 15:41
274
0

Катерина Байндл – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире серии WTA 125 в Хорватии

07 июня 2023, 15:38 | Обновлено 07 июня 2023, 15:41
274
0
Катерина Байндл – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

7 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом круге основы украинка сыграет с Кристиной Младенович из Франции (№166 WTA). Время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Дарьи Астаховой (№202 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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