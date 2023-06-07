СИКАН: «Все будет немного по-другому, чем было в 2019 году»

Форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан оценил грядущий чемпионат Европысквозь призму успеха украинской команды в 2019 году на чемпионате мира U-20.

«Чемпионат мира был по U-20, а это на год старше. Сейчас все будет немного по-другому.

Когда был чемпионат мира U-20 [в 2019 году], не все играли в топ-клубах или первой команде, особенно в сборной Украины.Сейчас плюс-минус все играют в первых командах и топ-клубах. Все очень хорошие футболисты», – заявил Сикан.

Напомним, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 начала в Австрии подготовительный сбор.