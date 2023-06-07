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Молодежные турниры
07 июня 2023, 15:17 | Обновлено 07 июня 2023, 15:28
274
0

СИКАН: «Все будет немного по-другому, чем было в 2019 году»

Нападающий – о предстоящем Евро-2023 среди молодежных сборных

07 июня 2023, 15:17 | Обновлено 07 июня 2023, 15:28
274
0
СИКАН: «Все будет немного по-другому, чем было в 2019 году»
УАФ. Даниил Сикан

Форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан оценил грядущий чемпионат Европысквозь призму успеха украинской команды в 2019 году на чемпионате мира U-20.

«Чемпионат мира был по U-20, а это на год старше. Сейчас все будет немного по-другому.

Когда был чемпионат мира U-20 [в 2019 году], не все играли в топ-клубах или первой команде, особенно в сборной Украины.Сейчас плюс-минус все играют в первых командах и топ-клубах. Все очень хорошие футболисты», – заявил Сикан.

Напомним, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 начала в Австрии подготовительный сбор.

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Даниил Сикан сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
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