СИКАН: «Все будет немного по-другому, чем было в 2019 году»
Нападающий – о предстоящем Евро-2023 среди молодежных сборных
Форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан оценил грядущий чемпионат Европысквозь призму успеха украинской команды в 2019 году на чемпионате мира U-20.
«Чемпионат мира был по U-20, а это на год старше. Сейчас все будет немного по-другому.
Когда был чемпионат мира U-20 [в 2019 году], не все играли в топ-клубах или первой команде, особенно в сборной Украины.Сейчас плюс-минус все играют в первых командах и топ-клубах. Все очень хорошие футболисты», – заявил Сикан.
Напомним, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 начала в Австрии подготовительный сбор.
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