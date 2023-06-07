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Ролан Гаррос
07 июня 2023, 12:18 | Обновлено 07 июня 2023, 12:19
436
0

Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос

07 июня 2023, 12:18 | Обновлено 07 июня 2023, 12:19
436
0
Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

7 состоится матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют прошлогодние финалистки Ига Свёнтек (№1 WTA) и Кори Гауфф (№6 WTA).

Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Хаддад Майя – Жабер. Ориентировочное время начала матча – 13:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли шесть раз, полька выиграла все матчи в двух сетах.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA) или Онс Жабер (№7 WTA).

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Ига Свёнтек Кори Гауфф смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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