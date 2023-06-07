Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
7 состоится матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют прошлогодние финалистки Ига Свёнтек (№1 WTA) и Кори Гауфф (№6 WTA).
Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Хаддад Майя – Жабер. Ориентировочное время начала матча – 13:40 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли шесть раз, полька выиграла все матчи в двух сетах.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA) или Онс Жабер (№7 WTA).
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