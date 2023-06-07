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  4. Джаррод БОУЭН: «Мы тренировали пенальти»
Лига Европы
07 июня 2023, 11:59 | Обновлено 07 июня 2023, 12:14
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0

Джаррод БОУЭН: «Мы тренировали пенальти»

Форвард «Вест Хэма» – о предстоящем финале Лиги конференций

07 июня 2023, 11:59 | Обновлено 07 июня 2023, 12:14
130
0
Джаррод БОУЭН: «Мы тренировали пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррод Боуэн

Нападающий английского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной».

«Мы тренировали пенальти. Иногда ты бьешь слишком много и не забиваешь. Тренировать пенальти - это нормально, но воспроизвести серию пенальти - это другое. Мы к этому готовились, так что посмотрим, что будет, если это понадобится.

Мы как одна большая семья - болельщики приняли меня с распростертыми объятиями, мне очень повезло. Последние несколько лет у нас очень особенная команда. У нас были хорошие периоды, но победа в финале стала бы венцом этого», - сказал Боуэн.

Матч «Фиорентина» – «Вест Хэм» состоится сегодня, 7 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Джаррод Боуэн Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм
Источник УЕФА
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