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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 11:39 | Обновлено 07 июня 2023, 11:52
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Андрей КЛИЩУК: «До последнего боролись за пятую строчку»

Вратарь «Кривбасса» – о минувшем сезоне

07 июня 2023, 11:39 | Обновлено 07 июня 2023, 11:52
299
0
Андрей КЛИЩУК: «До последнего боролись за пятую строчку»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

30-летний голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:1) в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги.

– Конечно, эмоции могли бы быть лучше, могли уйти в отпуск на хорошей ноте. Очень хотели победить, но проиграли. «Кривбасс» до последнего боролся за пятую строчку. В противостоянии с «Днепром-1» мы не знали, как проходят параллельные матчи наших конкурентов: смотрели исключительно на то, как играем сами, и делали все для того, чтобы взять очки.

На поле мы продемонстрировали довольно неплохую игру, но в середине второго тайма пропустили контратаку - и счет стал 0:1. Да, бежали вперед, хотели отыграться, но не получилось. После поражения эмоции соответствующие. Мы завершили сезон на седьмом месте: в целом, для дебютного года в УПЛ это довольно хороший результат. Если не считать первые 6-7 туров, когда нам очень тяжело давались забитые мячи и набранные очки, то мы провели чемпионат на высоком уровне.

– А лично для себя как ты оценишь сезон-2022/23?
– Всегда можно лучше! Конечно, не хочется пропускать. Постоянно стремишься к тому, чтобы выигрывать, совершенствоваться, становиться сильнее с каждым днем. Будем работать - и прогресс придет. Сейчас нас ждет отпуск. Отдохнем - и на сборах с новыми силами начнем подготовку к тому, чтобы следующий чемпионат провести намного лучше и стабильнее.

– После игры с «Днепром-1» состоялась символическая церемония: вы вручили футболки болельщикам, которые посетили все поединки нашего клуба в сезоне. Что бы ты мог сказать фанатам «Кривбасса»?
– Искренне благодарю их! Они всегда нас поддерживают во всех уголках страны. Чувствуется их отдача на каждом матче. Большой респект всем болельщикам «Кривбасса».

Отметим, что «Кривбасс» завершил минувший сезон чемпионата УПЛ на 7-й строчке турнирной таблицы, не сумев пробиться в еврокубки.

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Андрей Клищук Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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