СОУЧЕК: «Фиорентина интересовалась мной за полгода до перехода в Вест Хэм»

Чешский полузащитник английского «Вест Хэма» Томаш Соучек поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной».

«Фиорентина» интересовалась мной за полгода до перехода в «Вест Хэм». Это была честь, но я играл за пражскую «Славию», мы только что вышли в групповой этап Лиги чемпионов, и потому я хотел остаться. Через полгода я принял предложение «Вест Хэма».

Когда год назад я осознал, что финал в Праге и мы играем в этом турнире, то сказал команде: «Давайте, парни, вы должны туда поехать». И сейчас мы в Праге на «Эден Арене», где я могу объединить две любимые команды», - сказал Соучек.

Матч «Фиорентина» – «Вест Хэм» состоится сегодня, 7 июня. Начало в 22:00 по Киеву.