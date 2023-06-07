Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СОУЧЕК: «Фиорентина интересовалась мной за полгода до перехода в Вест Хэм»
Лига Европы
07 июня 2023, 10:55 | Обновлено 07 июня 2023, 11:10
42
0

СОУЧЕК: «Фиорентина интересовалась мной за полгода до перехода в Вест Хэм»

Хавбек «молотобойцев» мог оказаться в стане «фиалок»

07 июня 2023, 10:55 | Обновлено 07 июня 2023, 11:10
42
0
СОУЧЕК: «Фиорентина интересовалась мной за полгода до перехода в Вест Хэм»
Getty Images/Global Images Ukraine

Чешский полузащитник английского «Вест Хэма» Томаш Соучек поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной».

«Фиорентина» интересовалась мной за полгода до перехода в «Вест Хэм». Это была честь, но я играл за пражскую «Славию», мы только что вышли в групповой этап Лиги чемпионов, и потому я хотел остаться. Через полгода я принял предложение «Вест Хэма».

Когда год назад я осознал, что финал в Праге и мы играем в этом турнире, то сказал команде: «Давайте, парни, вы должны туда поехать». И сейчас мы в Праге на «Эден Арене», где я могу объединить две любимые команды», - сказал Соучек.

Матч «Фиорентина» – «Вест Хэм» состоится сегодня, 7 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Никола МИЛЕНКОВИЧ: «Фиорентина заслуживает постоянно играть в еврокубках»
Капитан Фиорентины: «Проиграв Интеру, поняли важность деталей»
Фиорентина – Вест Хэм. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Томаш Соучек Вест Хэм Фиорентина - Вест Хэм Фиорентина Лига конференций
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Теннис | 06 июня 2023, 16:58 8
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»

Украинская теннисистка ранее дала четко понять, что рукопожатий с теннисистками из рф и рб не будет

В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Футбол | 06 июня 2023, 19:05 21
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева

Евгений Селезнев забил пять голов и реализовал решающий пенальти

Шабанов может перейти в Полесье
Футбол | 07.06.2023, 09:28
Шабанов может перейти в Полесье
Шабанов может перейти в Полесье
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 06.06.2023, 11:55
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Сегодня, 7 июня – презентация нового главного тренера сборной Украины
Футбол | 07.06.2023, 07:49
Сегодня, 7 июня – презентация нового главного тренера сборной Украины
Сегодня, 7 июня – презентация нового главного тренера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
05.06.2023, 22:05 7
Футбол
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
06.06.2023, 17:46 14
Теннис
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 6
Теннис
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 2
Футбол
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
05.06.2023, 22:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности