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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 10:06 | Обновлено 07 июня 2023, 10:17
392
1

Кривбасс не намерен продолжать сотрудничество с Банадой и Опанасенко

Игроки провели в криворожской команде один сезон

07 июня 2023, 10:06 | Обновлено 07 июня 2023, 10:17
392
1
Кривбасс не намерен продолжать сотрудничество с Банадой и Опанасенко
ФК Кривбасс. Евгений Банада

Защитник Евгений Опанасенко и полузащитник Евгений Банада покинут «Кривбасс» этим летом. Криворожский клуб не планирует продолжать сотрудничество с игроками.

Опанасенко и Банада присоединились к «Кривбассу» летом 2022 года, подписав контракты на один сезон. Защитник провел семь матчей за команду Юрия Вернидуба, полузащитник – 18 поединков.

Отметим, что Банада не играл за «Кривбасс» с апреля. Полузащитник пропустил концовку сезона из-за перелома ключицы.

«Кривбасс» ушел в отпуск. Игроки возобновят работу 20-22 июня.

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Источник Sportarena
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Gargantua
не понятна для меня стремительная деградация Банады
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