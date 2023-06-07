Кривбасс не намерен продолжать сотрудничество с Банадой и Опанасенко

Защитник Евгений Опанасенко и полузащитник Евгений Банада покинут «Кривбасс» этим летом. Криворожский клуб не планирует продолжать сотрудничество с игроками.

Опанасенко и Банада присоединились к «Кривбассу» летом 2022 года, подписав контракты на один сезон. Защитник провел семь матчей за команду Юрия Вернидуба, полузащитник – 18 поединков.

Отметим, что Банада не играл за «Кривбасс» с апреля. Полузащитник пропустил концовку сезона из-за перелома ключицы.

«Кривбасс» ушел в отпуск. Игроки возобновят работу 20-22 июня.