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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 10:50 |
95
0

Выезжать не будут. Кривбасс запланировал два сбора в Украине

Оба сбора пройдут в Украине

06 июня 2023, 10:50 |
95
0
Выезжать не будут. Кривбасс запланировал два сбора в Украине
ФК Кривбасс

Официальный сайт «Кривбасса» сообщил о том, что команда ушла в отпуск, который завершится 20-22 июня, когда футболисты и тренерский штаб вернуться к работе.

Клуб запланировал проведение двух тренировочных сборов, которые пройдут в Украине. Сперва команда Юрия Вернидуба будет готовиться на базе в Кривом Роге, а затем отправится на Закарпатье.

Команда запланировала спарринги с представителями УПЛ и Первой лиги.

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Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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