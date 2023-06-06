Выезжать не будут. Кривбасс запланировал два сбора в Украине

Официальный сайт «Кривбасса» сообщил о том, что команда ушла в отпуск, который завершится 20-22 июня, когда футболисты и тренерский штаб вернуться к работе.

Клуб запланировал проведение двух тренировочных сборов, которые пройдут в Украине. Сперва команда Юрия Вернидуба будет готовиться на базе в Кривом Роге, а затем отправится на Закарпатье.

Команда запланировала спарринги с представителями УПЛ и Первой лиги.