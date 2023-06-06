Украина. Премьер лига06 июня 2023, 10:50 |
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Выезжать не будут. Кривбасс запланировал два сбора в Украине
Оба сбора пройдут в Украине
06 июня 2023, 10:50 |
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Официальный сайт «Кривбасса» сообщил о том, что команда ушла в отпуск, который завершится 20-22 июня, когда футболисты и тренерский штаб вернуться к работе.
Клуб запланировал проведение двух тренировочных сборов, которые пройдут в Украине. Сперва команда Юрия Вернидуба будет готовиться на базе в Кривом Роге, а затем отправится на Закарпатье.
Команда запланировала спарринги с представителями УПЛ и Первой лиги.
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