Акционер Коринтианса объяснил, почему назвал Мораеса трусом и лжецом

Акционер «Коринтианса» Алессандро Мори Нуньес, который во времена игровой карьеры выступал за «Динамо» и ряд других команд на позиции защитника, объяснил свои резонансные слова в адрес форварда «тимау» Жуниора Мораеса, также успевшего поиграть в Украине за «Динамо», «Шахтер» и донецкий «Металлург».

«Мое заявление было сделано из-за трех встреч, которые я провел со спортсменом [Жуниором Мораесом] для поиска решения на основе консенсуса. Мы демонстрировали ему возможность показать величие, чтобы уйти через парадные двери клуба, даже не получив от него взамен того, чего мы ожидали. Но несмотря на наш личный разговор, он подал трудовой иск, прося о сохранении тайны, что судья не выполнил и открыл для общественности. Это уже вопрос футбола и судебной системы. Но это [поступок Мораеса] было крайне разочаровывающим», - заявил Алессандро.

Напомним, ранее Алессандро назвал Жуниора Мораеса трусом и лжецом.