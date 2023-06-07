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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 09:28 |
500
1

Шабанов может перейти в Полесье

На украинского защитника не рассчитывают в венгерском «Фехерваре»

07 июня 2023, 09:28 |
500
1
Шабанов может перейти в Полесье
ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Защитник венгерского «Фехервара» Артем Шабанов может вернуться в чемпионат Украины. В услугах 31-летнего центрбека заинтересовано «Полесье».

Контракт Шабанова с «Фехерваром» действует до лета 2024 года. Однако в венгерском клубе не рассчитывают на украинца. В январе он был переведен во вторую команду «Фехервара».

Шабанов перешел в «Фехервар» из «Динамо» в феврале 2022 года. Всего защитник сыграл в 22 матчах за венгерскую команду.

«Полесье» стало чемпионом Первой лиги и вышло в УПЛ. «Фехервар» завершил сезон на десятом месте в чемпионате Венгрии. В мае венгерский клуб покинул экс-игрок сборной Украины Евгений Макаренко.

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Артем Шабанов Фехервар Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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Gargantua
хорошее подписание
особенно на фоне очень слабого Чоботенко
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