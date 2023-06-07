Шабанов может перейти в Полесье

Защитник венгерского «Фехервара» Артем Шабанов может вернуться в чемпионат Украины. В услугах 31-летнего центрбека заинтересовано «Полесье».

Контракт Шабанова с «Фехерваром» действует до лета 2024 года. Однако в венгерском клубе не рассчитывают на украинца. В январе он был переведен во вторую команду «Фехервара».

Шабанов перешел в «Фехервар» из «Динамо» в феврале 2022 года. Всего защитник сыграл в 22 матчах за венгерскую команду.

«Полесье» стало чемпионом Первой лиги и вышло в УПЛ. «Фехервар» завершил сезон на десятом месте в чемпионате Венгрии. В мае венгерский клуб покинул экс-игрок сборной Украины Евгений Макаренко.