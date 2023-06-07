Олег ФЕДОРЧУК: «Климчук подошел бы Днепру-1 в случае ухода Довбика»

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук нашел в УПЛ футболиста, который потенциального может усилить наши топовые команды в еврокубках следующего сезона.

«Достойно сыграл Климчук из «Руха». Он провел хорошую концовку, тащил команду. В Украине давно не было такого яркого форварда таранного типа. Мне он очень нравится.

Если бы Климчук играл в более сильной команде, то еще больше бы раскрылся. Но даже в защищающейся команде он умудрился забить девять голов и о нем заговорили, как о потенциальном игроке сборной.

Думаю, Климчук спокойно подошел бы «Днепру-1» в случае ухода Довбика. Они похожи по типажу. Также им может усилиться «Заря» для еврокубков», - сказал Федорчук.