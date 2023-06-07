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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 08:54 | Обновлено 07 июня 2023, 09:02
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Олег ФЕДОРЧУК: «Климчук подошел бы Днепру-1 в случае ухода Довбика»

Специалист – о потенциальном усилении для «Днепра-1» или «Зари»

07 июня 2023, 08:54 | Обновлено 07 июня 2023, 09:02
380
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Климчук подошел бы Днепру-1 в случае ухода Довбика»
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук нашел в УПЛ футболиста, который потенциального может усилить наши топовые команды в еврокубках следующего сезона.

«Достойно сыграл Климчук из «Руха». Он провел хорошую концовку, тащил команду. В Украине давно не было такого яркого форварда таранного типа. Мне он очень нравится.

Если бы Климчук играл в более сильной команде, то еще больше бы раскрылся. Но даже в защищающейся команде он умудрился забить девять голов и о нем заговорили, как о потенциальном игроке сборной.

Думаю, Климчук спокойно подошел бы «Днепру-1» в случае ухода Довбика. Они похожи по типажу. Также им может усилиться «Заря» для еврокубков», - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Юрий Климчук Артем Довбик Днепр-1 Заря Луганск
Источник FanDay
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