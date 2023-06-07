Йожеф САБО: «Довбик играет не на полную силу»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о будущем нападающего «Днепра-1» Артема Довбика, который уже летом может сменить команду.

«Без сомнения, Довбик номер один среди нападающих нашего чемпионата. Он стал лучшим бомбардиром, но мне кажется, что он играет не на полную силу. Ему уже пора уходить из «Днепра-1», иначе он не будет расти.

Но Довбиком интересуются такие команды, что я даже названия их не вспомню. Это стыдоба! Тогда уж лучше оставаться. «Жирона»? Ему нужно идти в более сильную команду», - сказал Сабо.