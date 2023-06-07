Лига конференций07 июня 2023, 08:16 | Обновлено 07 июня 2023, 09:02
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Никола МИЛЕНКОВИЧ: «Фиорентина заслуживает постоянно играть в еврокубках»
Защитник «фиалок» – о предстоящем финале Лиги конференций
07 июня 2023, 08:16 | Обновлено 07 июня 2023, 09:02
78
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Сербский защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против английского «Вест Хэма».
«Фиорентина» заслуживает постоянно играть в еврокубках. У нас есть шанс завоевать трофей, и мы гордимся этим. Мы обязаны побеждать в этом матче - игроки, клуб, болельщики...» - сказал Миленкович.
Матч «Фиорентина» – «Вест Хэм» состоится сегодня, 7 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
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