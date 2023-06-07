Никола МИЛЕНКОВИЧ: «Фиорентина заслуживает постоянно играть в еврокубках»

Сербский защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против английского «Вест Хэма».

«Фиорентина» заслуживает постоянно играть в еврокубках. У нас есть шанс завоевать трофей, и мы гордимся этим. Мы обязаны побеждать в этом матче - игроки, клуб, болельщики...» - сказал Миленкович.

Матч «Фиорентина» – «Вест Хэм» состоится сегодня, 7 июня. Начало в 22:00 по Киеву.