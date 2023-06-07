Капитан Фиорентины: «Проиграв Интеру, поняли важность деталей»

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги прокомментировал поражение от миланского «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

«Это был закрытый матч, и мы поняли, сколь важно внимание к деталям - мы проиграли именно из-за недостаточного внимания к ним. Теперь у нас другой финал и нет права на ошибку», - сказал Бираги.

Сегодня, 7 июня, «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций против английского «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.