Италия07 июня 2023, 07:38 | Обновлено 07 июня 2023, 08:06
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Капитан Фиорентины: «Проиграв Интеру, поняли важность деталей»
Кристиано Бираги – о поражении в финале Кубка Италии
07 июня 2023, 07:38 | Обновлено 07 июня 2023, 08:06
62
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Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги прокомментировал поражение от миланского «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.
«Это был закрытый матч, и мы поняли, сколь важно внимание к деталям - мы проиграли именно из-за недостаточного внимания к ним. Теперь у нас другой финал и нет права на ошибку», - сказал Бираги.
Сегодня, 7 июня, «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций против английского «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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