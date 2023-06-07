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Италия
07 июня 2023, 07:38 | Обновлено 07 июня 2023, 08:06
62
0

Капитан Фиорентины: «Проиграв Интеру, поняли важность деталей»

Кристиано Бираги – о поражении в финале Кубка Италии

07 июня 2023, 07:38 | Обновлено 07 июня 2023, 08:06
62
0
Капитан Фиорентины: «Проиграв Интеру, поняли важность деталей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бираги

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги прокомментировал поражение от миланского «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

«Это был закрытый матч, и мы поняли, сколь важно внимание к деталям - мы проиграли именно из-за недостаточного внимания к ним. Теперь у нас другой финал и нет права на ошибку», - сказал Бираги.

Сегодня, 7 июня, «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций против английского «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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