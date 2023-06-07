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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 07:19 | Обновлено 07 июня 2023, 07:36
1286
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»

Специалист определил лучшего тренера сезона УПЛ

07 июня 2023, 07:19 | Обновлено 07 июня 2023, 07:36
1286
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»
ФК Заря. Патрик Ван Леувен

Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, назвал лучшего тренера УПЛ сезона 2022/23.

«Обычно лучшим признают тренера-чемпиона, но не в этом случае. Мне кажется, Йовичевич разучил играть «Шахтер», и чемпионами они стали только благодаря индивидуальным качествам футболистов.

Как Йовичевич не старался развалить «Шахтер», но у него это не получилось. «Фейеноорд» показал нынешнюю силу «Шахтера».

«Самый удачный сезон провел Ван Леувен в «Заре». Можно поставить и Шарана, но «Минай» в середине таблицы. Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду. Он собрал в «Заре» никому не нужных футболистов и добился результата», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Патрик ван Леувен Владимир Шаран Заря Луганск Минай Игор Йовичевич Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник FanDay
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