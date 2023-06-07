Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»

Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, назвал лучшего тренера УПЛ сезона 2022/23.

«Обычно лучшим признают тренера-чемпиона, но не в этом случае. Мне кажется, Йовичевич разучил играть «Шахтер», и чемпионами они стали только благодаря индивидуальным качествам футболистов.

Как Йовичевич не старался развалить «Шахтер», но у него это не получилось. «Фейеноорд» показал нынешнюю силу «Шахтера».

«Самый удачный сезон провел Ван Леувен в «Заре». Можно поставить и Шарана, но «Минай» в середине таблицы. Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду. Он собрал в «Заре» никому не нужных футболистов и добился результата», - сказал Леоненко.