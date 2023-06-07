Среди трансферных целей Милана – партнер Мудрика по Челси
Кристиан Пулишич заинтересовал россонери после отставки Паоло Мальдини
Итальянский «Милан» изучает первые возможные трансферные операции по усилению состава на следующий сезон после объявления об отставке Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.
Среди целей «Милан» на трансферном рынке – американский вингер Кристиан Пулишич, партнер украинца Михаила Мудрика по «Челси».
По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, россонери следят за 24-летним американским футболистом, контракт которого с «Челси» истекает в 2024 году.
В нынешнем сезоне Пулишич забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах. Другим вариантом продолжения карьеры для него является дортмундская «Боруссия».
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