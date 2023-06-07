Среди трансферных целей Милана – партнер Мудрика по Челси

Итальянский «Милан» изучает первые возможные трансферные операции по усилению состава на следующий сезон после объявления об отставке Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

Среди целей «Милан» на трансферном рынке – американский вингер Кристиан Пулишич, партнер украинца Михаила Мудрика по «Челси».



По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, россонери следят за 24-летним американским футболистом, контракт которого с «Челси» истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах. Другим вариантом продолжения карьеры для него является дортмундская «Боруссия».