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Англия
07 июня 2023, 06:51 | Обновлено 07 июня 2023, 07:08
552
0

Среди трансферных целей Милана – партнер Мудрика по Челси

Кристиан Пулишич заинтересовал россонери после отставки Паоло Мальдини

07 июня 2023, 06:51 | Обновлено 07 июня 2023, 07:08
552
0
Среди трансферных целей Милана – партнер Мудрика по Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Итальянский «Милан» изучает первые возможные трансферные операции по усилению состава на следующий сезон после объявления об отставке Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

Среди целей «Милан» на трансферном рынке – американский вингер Кристиан Пулишич, партнер украинца Михаила Мудрика по «Челси».

По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, россонери следят за 24-летним американским футболистом, контракт которого с «Челси» истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах. Другим вариантом продолжения карьеры для него является дортмундская «Боруссия».

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Ювентус трансферы Кристиан Пулишич Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Михаил Мудрик Джанлука Ди Марцио Паоло Мальдини
Источник Джанлука Ди Марцио
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