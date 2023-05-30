Ювентус нацелился на Пулишича
Вингер «Челси» может продолжить карьеру в Серии А
«Ювентус» во время летнего трансферного окна может подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает ESPN.
«Челси» планирует продать Пулишича во время летнего трансферного окна, и назначение на пост главного тренера Маурисио Почеттино на эти планы не повлияло.
«Челси» хочет получить за Пулишича как минимум 20 миллионов евро. «Ювентус» готов подписать 24-летнего американца только если тот согласится пойти на сокращение зарплаты.
В нынешнем сезоне на счету Пулишича 1 гол и 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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