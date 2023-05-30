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  4. Ювентус нацелился на Пулишича
Италия
30 мая 2023, 19:11 |
236
0

Ювентус нацелился на Пулишича

Вингер «Челси» может продолжить карьеру в Серии А

30 мая 2023, 19:11 |
236
0
Ювентус нацелился на Пулишича
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

«Ювентус» во время летнего трансферного окна может подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает ESPN.

«Челси» планирует продать Пулишича во время летнего трансферного окна, и назначение на пост главного тренера Маурисио Почеттино на эти планы не повлияло.

«Челси» хочет получить за Пулишича как минимум 20 миллионов евро. «Ювентус» готов подписать 24-летнего американца только если тот согласится пойти на сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне на счету Пулишича 1 гол и 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Ювентус Челси Кристиан Пулишич трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник ESPN
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