Ювентус нацелился на Пулишича

«Ювентус» во время летнего трансферного окна может подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает ESPN.

«Челси» планирует продать Пулишича во время летнего трансферного окна, и назначение на пост главного тренера Маурисио Почеттино на эти планы не повлияло.

«Челси» хочет получить за Пулишича как минимум 20 миллионов евро. «Ювентус» готов подписать 24-летнего американца только если тот согласится пойти на сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне на счету Пулишича 1 гол и 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах.